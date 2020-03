Arrestato al suo arrivo in Paraguay per possesso di passaporto falso Ronaldinho dal carcere di Asuncion non smette di divertire col pallone ai piedi.

In occasione del torneo di calcetto organizzato dal carcere, il brasiliano, noto per aver militato nel Milan, ha segnato ben 5 gol e fatto 6 assist, portando la sua squadra a vincere 11- 2.

Per la cronaca il premio è stato un maiale arrosto da 16 kg.