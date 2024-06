Pellegatti: “7.5 milioni per Rabiot? Uno così lo prenderei a scatola chiusa”

Mancano ormai 15 giorni alla fine di giugno e la Juve non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot. Il francese è ormai una bandiera bianconera ma potrebbe comunque lasciare Torino e trasferirsi a parametro zero altrove. Una delle squadre che si è detta interessata al suo cartellino è il Milan, che però non sembra intenzionata ad affondare il colpo per via degli elevati costi per l’ingaggio. Intervenuto su Radio Rossonera il giornalista Carlo Pellegatti ha detto: