Pedullà: “Non mi piace la strategia del Milan, deve recuperare del tempo”

"A me la strategia del Milan non piace. Cifre straordinarie per gli abbonamenti. Ma per il nuovo allenatore mi sarei aspettato almeno mezza chiave in mano a luglio. Il Milan è libero di fare Fofana, può chiudere dopo gli Europei. Per Emerson Royal distanza tra domanda e offerta, poi ci sono il difensore e l'attaccante. Per Zirkzee io avrei pagato i 50 milioni complessivi. Morata è tentato ma lo devi aspettare. Così come la cessione di Bennacer. Siamo quasi a metà luglio. Le altre sono attive. Mi auguro che il Milan recuperi il terreno perso".