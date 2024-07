Pedullà: “Buongiorno? Vuole andare al Napoli, Milan non pervenuto”

Alessandro Buongiorno , difensore del Torino, piacerebbe molto a tantissime squadre e potrebbe essere anche un obiettivo del Milan nella prossima sessione di calciomercato . Il centrale è reduce da un Europeo con l'Italia in cui non è mai sceso in campo. Il suo valore potrebbe essere cambiato?

"Valeva 40 milioni prima dell’Europeo, che io sappia lui vuole andare al Napoli. E’ inutile fare i discorsi su Cairo e la fascia da capitano…la sua volontà è chiara, se Cairo lo vuole trattenere controvoglia significa che avrà un capitano che dovrà ritrovare l’entusiasmo. Ma rispetto a quanto era accaduto a gennaio con l’Atalanta, lui vuole andare al Napoli. Il Milan non si è mai materializzato. Sul suo prezzo attuale l’effetto Europeo non c’è perché non ha giocato, quindi non è cambiata una virgola".