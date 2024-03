Contratti Milan: si pensa ai rinnovi, il tutto costerebbe circa 100 milioni

Il Milan deve decidere cosa fare per i rinnovi dei giocatori in scadenza. Tra più semplici e più complicati, il club spenderebbe 100 milioni

Il Milan dovrà pensare a blindare tanti importanti calciatori con dei rinnovi di contratto importanti. Nel complesso, considerando quanto costerebbero tutti gli stipendi dopo le firme, si tratterebbe di una manovra da almeno 100 milioni di euro. Nel prossimo calciomercato estivo, per esempio, il Milan deve decidere se prolungare un altro anno l'accordo con Luka Jović e il da farsi con Simon Kjær, entrambi in scadenza al 30 giugno. Ma non sono questi, certamente, i capitoli più delicati. Così come quelli successivi, dedicati ad Alessandro Florenzi e Davide Calabria, il cui accordo con i rossoneri scadrà il 30 giugno 2025. Quest'ultimo, magari, punta a salire dai 2,2 milioni di euro netti a stagione percepiti dal 2021, quando non era ancora capitano. Quelli di Mike Maignan e Theo Hernández invece, saranno quelli più difficili da prolungare. Le grandi d'Europa guardano a Maignan e Theo Hernández con attenzione: entrambi piacciono al Bayern Monaco, mentre per il portiere ci sono anche varie squadre di Premier League pronte all'assalto.