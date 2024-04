Milan-Fofana: il centrocampista dirà addio al Monaco, rossoneri alla porta

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Youssouf Fofana, centrocampista di proprietà del Monaco accostato anche al calciomercato del Milan. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il centrocampista è pronto a dire addio al club monegasco con cui ha un contratto in scadenza nel 2025. Sulle sue tracce, oltre al Diavolo, ci sono anche West Ham e Tottenham. La somma che il club rossonero dovrebbe prelevare dalle proprie casse per il centrocampista della League 1 è pari a circa 20 milioni di euro. Vedremo se la società rossonera riuscirà a strapparlo alla concorrenza delle "big" nel prossimo mercato di questa estate.