Da Maldini a De Ketelaere: i prestiti per fare cassa in estate

Calciomercato Milan: extra-budget da De Ketelaere e Saelemaekers, c'è anche Maldini

De Ketelaere è passato da delusione a esubero fino a capitale “congelato”. Il belga è costato al Milan 32 milioni al Bruges. Con l'Atalanta gioca da attaccante e sta trovando i numeri che non ho mai avuto in rossonero. Il Milan ad agosto ha incassato 3 milioni per il prestito oneroso, ma se l’Atalanta deciderà di riscattarlo, De Ketelaere porterà altri 22 milioni più 4 di bonus, oltre a una percentuale sulla eventuale futura rivendita. Altri 10 potranno arrivarne dal Bologna per il riscatto di Alexis Saelemaekers. Si passa poi a DanielMaldini. L'attaccante rossonero è rinato al Monza, in estate tornerà alla base ma i biancorossi sarebbero pronti a riprenderlo magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’affare oggi viaggia tra i 3 e i 5 milioni, ma le prestazioni dell’attaccante potrebbero crescere. A Monza gioca anche Colombo, sempre in prestito gratuito: anche lui dovrebbe tornare al Milan, ma potrebbe essere una pedina di scambio da usare sul calciomercato. Da Ballo-Touré e Origi, continua la rosa, a Pellegrino e Romero. Il riscatto di Origi frutterebbe 5 milioni, ma a Nottingham non eserciteranno l’opzione: i rossoneri sperano di monetizzare dalla MLS. Discorso diverso per Luka Romero, che a gennaio sembrava pronto a tornare in Argentina, al Boca, ma che alla fine ha scelto l’Almeria. L’impatto di Romero nella Liga è stato scintillante: doppietta all’Atletico. Il Milan osserva e aspetta giugno con fiducia: Luka potrebbe essere una risorsa o sul campo o per il calciomercato.