Calciomercato Milan: Colombo pronto a ripartire in estate, Torino su di lui

L. Colombo in estate tornerà tra le file del Milan e, con molta probabilità, verrà rigirato subito ad un altro club. Per ora Torino in pole

Redazione Il Milanista 25 marzo - 14:30

Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 del Milan e attualmente in prestito al Monza, nella prossima sessione estiva di calciomercato tornerà in rossonero per poi ripartire verso altri lidi. Il Torino sarebbe la squadra maggiormente interessata ad assicurarsi le sue prestazioni.

Milan: per Colombo un calciomercato con vista cessione — L'idea del Torino sarebbe quella di prendere Colombo come terza punta, dietro il confermato Duván Zapata e il brasiliano Matheus Saldanha. L'ultimo è un brasiliano classe 1999 del Partizan che, nelle intenzioni del direttore sportivo Davide Vagnati, dovrebbe prendere il posto di Antonio Sanabria. I granata poi dovrebbero cedere l'ex rossonero Pietro Pellegri e non riscattare David Okereke dalla Cremonese. Colombo è in competizione, per il ruolo di terza punta del Torino, con Ange-Yoann Bonny. Il classe 2003 del Parma è valutato poco meno di 10 milioni di euro dal club italiano. Per i granata, ancora meno vale Colombo, in considerazione del campionato di Serie A sotto tono disputato fin qui con il Monza (appena 4 reti in Serie A).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.