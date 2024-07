Milan: Brescianini tra Napoli e Atalanta, ai rossoneri entrerebbe il 50%

Marco Brescianini, classe 2000, centrocampista del Frosinone cresciuto nel Milan, può andare a Napoli o Atalanta in questo calciomercato

Stefania Palminteri Redattore 16 luglio 2024

Marco Brescianini, classe 2000, centrocampista di proprietà del Frosinone ma cresciuto nel settore giovanile del Milan, è stato una delle poche note liete nell'ultima stagione della compagine ciociara, culminata con la retrocessione in Serie B proprio alla 38^ giornata di campionato.

Brescianini, che si è messo molto in evidenza, non resterà nella cadetteria. Piace a Fiorentina e Lazio. Ma lo cerca, con insistenza, l'Atalanta. Ieri la società orobica ha incontrato il Frosinone proprio per parlare del biondo centrocampista, valutato dai canarini 12 milioni di euro. Secondo quanto riferito da 'TMW', però, sul giocatore nelle ultime ore si è inserito il Napoli.

Antonio Conte avrebbe chiesto ai suoi uomini mercato di cercare di bruciare la concorrenza per portare il ragazzo nella sua squadra. Le cifre non sarebbero un problema. L'Atalanta, per ora, resta avanti ai partenopei, ma nelle prossime ore non sono da escludere novità.

In caso di cessione ad un'altra squadra, il Milan avrebbe un motivo per sorridere: il club rossonero, infatti, vanta il 50% della rivendita del cartellino dell'ex capitano della sua Primavera.