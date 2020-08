Mercato Milan, nuovo interesse per il centrocampista Dani Ceballos

Mercato Milan – Nuovo interesse per Dani Ceballos

La ricerca del Milan per il centrocampista continua e le trame di mercato si fanno sempre più fitte. Dopo Bakayoko e Oscar Rodriguez, nelle ultime ore a Milanello si sente girare di nuovo il nome di Dani Ceballos, centrocampista di proprietà del Real Madrid.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, i rossoneri potrebbero farsi nuovamente sotto per il giocatore spagnolo classe ’96, dopo averlo già corteggiato l’estate scorsa; la trattativa non andò a buon fine e il giovane spagnolo si trasferì all’Arsenal in prestito. Ora, il Milan potrebbe puntare forte su questo giocatore, ma l’ostacolo rimangono sempre i Gunners: la squadra inglese, infatti, si starebbe muovendo per far rimanere Ceballos a Londra, dove sarebbe allenato da un altro spagnolo, Mikel Arteta. Il tecnico iberico stravede per lui, come del resto la società rossonera: potremmo assistere ad un duello di mercato tra due grandi del calcio europeo.