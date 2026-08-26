Filippo Galli, ex calciatore e commentatore, ha condiviso le sue opinioni su RadioSportiva riguardo alla performance del Milan di Amorim contro il Torino.

Filippo Galli, ex calciatore e commentatore, ha dichiarato su RadioSportiva riguardo alla prestazione del Milan di Amorim contro il Torino: "Il Milan di Amorim è simile a quello di Sacchi? Gli attori in campo sono ovviamente differenti, ma le aspirazioni sono analoghe: mantenere il possesso della palla e dominare il gioco. Tuttavia, c'è una grande differenza tra enunciarlo e metterlo in pratica. A Torino, comunque, abbiamo già notato dei segnali: il Milan ha controllato il gioco per circa 60-70 minuti, correndo anche dei rischi nella costruzione dal basso e cercando di impostare il gioco fin dall'inizio. Credo che questo debba essere l'obiettivo del Milan. La squadra sembra seguire Amorim, ma siamo solo all'inizio del campionato. Ci sono segnali positivi per una stagione promettente e spero che si continui su questa scia".

"Ho deciso - ha detto Filippo Galli sul suo blog 'La complessità del calcio' - di avviare questo blog (un'idea unica! ) per esprimere le mie riflessioni sul gioco del calcio, a partire dalla sua complessità. Questo sarà un luogo in cui raccogliere ricordi della mia carriera, documenti ed esperienze legate al percorso intrapreso, in particolare dopo aver interrotto la mia carriera agonistica. Nel blog non parleremo esclusivamente di calcio, inteso come storie di club, analisi di partite, squadre, calciatori o calciatrici, stili di gioco e metodologie, ma anche di tutte le tematiche che possono, in un certo modo, essere collegate al calcio e che insieme a voi considereremo interessanti. Non ci saranno, almeno inizialmente, sezioni con una programmazione fissa. “Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio”, ha affermato José Mourinho. La complessità è intrinseca al gioco, ma si nutre anche di tutto ciò che lo circonda, influenzandolo e venendo a sua volta influenzata".