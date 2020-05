Elliott ribalta il progetto rossonero: nuovo mercato da 150 milioni! – Milan News

Milan News Elliott ribalta il progetto!

MILAN NEWS – Non basta e non basterà la rivoluzione societaria partita già due mesi fa in casa rossonera. Elliott vuole una svolta anche dal punto di vista tecnico. Per questo la prossima stagione si vedrà un Milan completamente nuovo. Più giovani e nessun intoccabile, con diversi big che serviranno a finanziare i colpi per il futuro. I nomi seguiti sono tanti, dal sogno Werner all'idea Szoboszlai lanciate da Rangnick. Per rinforzare questa rosa serviranno però delle cessioni pesanti, e Gazidis ha ricevuto il via libera da Elliott. L'idea è quella di mettere a segno quattro grandi cessioni che porterebbero nelle casse del Milan quasi 150 milioni di euro: