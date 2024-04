Calciomercato Milan: Dorgu è un obbiettivo, ma il Lecce chiede tanto

Per Patrick Dorgu la partita di domani tra i rossoneri e il Lecce potrebbe essere diversa. Il Milan, come riporta 'Tuttosport', lo valuterebbe da mesi come possibile vice Theo Hernandez. Un ruolo rimasto per lo più scoperto in quest’annata, visto che Pioli, quando il francese è mancato, ha spostato a sinistra Florenzi. L'altra possibilità era quella di puntare su Miranda a zero. Prima di chiudere per Terracciano, c’erano stati dei sondaggi col club andaluso per capire se, pagando un conguaglio non elevato, fosse possibile anticipare l'arrivo a Milano di Miranda. Non se ne fece nulla per le richieste della società di Siviglia (4-5 milioni) e adesso Miranda è uscito dai radar. Dorgu sarebbe tra i primi della lista per il calciomercato del Milan. Il Lecce lo valuta già molto, come ha fatto capire proprio Corvino in delle dichiarazioni: «Sicuramente non posso dire che con Dorgu andremo in perdita. La società avrà un bel profitto perché è una potenzialità importante come tanti altri giovani calciatori che sono nel Lecce». Difficile, dunque, che il Lecce accetti proposte inferiori ai 10 milioni.