Di Marzio svela: “Rangnick dice sì al Milan e si porta cinque gioielli” – Milan News

Milan News Rangnick dice sì al Milan, arrivano cinque gioielli!

MILAN NEWS – Il futuro di Ralf Rangnick sembra sempre più a tinte rossonere. L’allenatore tedesco nelle ultime ore avrebbe definitivamente aperto al progetto milanista. Non si è ancora capito se avrà solamente un ruolo manageriale, ovvero lo stesso che ricopre ora per la Red Bull, o se sarà il nuovo allenatore del Milan. Indipendentemente dal suo ruolo, sarà lo stesso Rangnick a diventare il protagonista del mercato milanista. Sposando, di fatto, la linea guida di Elliott. Giovani di prospettiva e di talento, così da garantire possibili plusvalenze per il futuro. Nella lista di Rangnick ci sono cinque nomi che spiccano per rinforzare tutti i reparti rossoneri: >>>VAI ALLA LISTA<<<