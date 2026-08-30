Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha dichiarato sul suo canale Youtube in merito alla partita Milan-Venezia: "Il Milan conquista la vittoria e sale al primo posto della classifica con 6 punti dopo due incontri. Non accadeva. . . secondo le statistiche: non accadeva dalla stagione '23-24, quindi da tre anni, che sotto la guida di Pioli il Milan si aggiudicasse le prime due partite di campionato. Questo rappresenta già un traguardo importante”.

”Come vedo la situazione al momento, più che concentrarsi sulla classifica, credo che il Milan debba focalizzarsi sul mercato e sul gioco. Infatti, queste due aspetti sono interconnessi. È un po' ciò che ho menzionato nel mio articolo per il Corriere della Sera: tramite il mercato, si può tentare, a mio avviso, di sistemare la squadra che con alcune modifiche può migliorare un gruppo che, personalmente, non considero così scadente, vi devo dire la verità. A mio parere, al di là delle prestazioni, ho osservato delle idee di gioco che spesso l'anno scorso erano assenti. Per questo motivo, credo che serva un difensore centrale, perché la squadra è piuttosto vulnerabile in difesa, non mi convince De Winter in quel ruolo, e non mi sembra neppure una grande soluzione in generale, vi devo dire la verità. Inoltre, se dovessi suggerire un altro attaccante — non un trequartista, ma un vero centravanti — che possa supportare Gonçalo Ramos e Camarda (che a mio avviso sono due giocatori essenziali, uno titolare e l'altro giovane), questa squadra potrebbe elevare ulteriormente il proprio livello. Infatti, quando il mercato si chiude il 1° settembre si deve attendere gennaio, e quella situazione non è ottimale perché si rischia di dover affrontare mesi difficili”.