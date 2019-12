Calciomercato Roma, gennaio da Champions: subito tre colpi! – AS Roma

Calciomercato Roma, affari da Champions a gennaio: in arrivo tre colpi subito! – AS Roma

AS ROMA – I giallorossi di Paulo Fonseca sono riusciti nell’impresa di andare oltre i tanti infortuni e ritagliarsi una posizione di rilievo nella corsa alla prossima Champions League. Una squadra profondamente rinnovata, sia nella rosa che nella guida tecnica, che però ha ancora alcune lacune che ne minacciano il cammino. A gennaio Petrachi può fare nuovi investimenti e regalare a Fonseca nuovi rinforzi per restare in corsa per il quarto posto, magari tentando di migliorare il piazzamento in classifica, e puntare ad andare in fondo all’Europa League. Petrachi è pronto a mettere a segno ben tre colpi: ecco i tre nomi caldi su cui sta lavorando il ds giallorosso. >>>VAI ALLA LISTA<<<