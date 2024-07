Calciomercato Milan: Zirkzee o Morata? Uno non esclude l’altro, il punto…

Alvaro Morata, si legge, ha recentemente rifiutato un'offerta super dell’Al Qadisiyah da 45 milioni di euro in 3 anni. Nel contratto che lega Morata all’Atletico Madrid è presente una clausola rescissoria da 13 milioni di euro che il Milan sarebbe disposto a pagare. Il Diavolo tiene sempre viva la pista Zirkzee per il calciomercato. L'arrivo di Morata, non escluderebbe un altro innesto in attacco. Si starebbe trattando sullo stipendio: Moncada e Ibrahimovic avrebbero chiesto allo spagnolo un sacrificio importante rispetto all’ingaggio attuale da 6 milioni trovando un’apertura al dialogo. Se il Milan volesse, si potrebbe trovare facilmente un accordo.