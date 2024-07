Calciomercato Milan: Yunus Musah piace in Serie A, la situazione…

Yunus Musah al momento non è tra i giocatori a disposizione di Paulo Fonseca per i primi giorni a Milanello. Il centrocampista, infatti, è reduce dalla Copa America giocata con la maglia degli USA. Lo statunitense dovrebbe rientrare nei piani del Milan, anche se iniziano a circolare voci di interessi di altre squadre . Ecco l'indiscrezione.

Yunus Musah e Patrick Dorgu sarebbe infatti finiti nel mirino del nuovo Napoli di Conte. La società azzurra potrebbe decidere di rinforzare la rosa anche a centrocampo e uno dei primi obiettivi potrebbe essere il giocatore del Milan, mentre per l'esterno si punterebbe al giocatore del Lecce, che piacerebbe anche al Diavolo. A rilanciare questa indiscrezione di calciomercato è quotidiano 'La Repubblica'. Al momento, però, non arrivano segnali di una possibile cessione in questo calciomercato da parte di Musah. Il giocatore è arrivato al Milan la scorsa estate dal Valencia e dovrebbe essere un calciatore importante per Fonseca.