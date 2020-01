Calciomercato Milan – Tifosi senza parole: “Maldini a un passo da 4 colpi perfetti”

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Il mercato invernale si chiude con una vera e propria rivoluzione quasi completata. Già, manca ancora l’ultimo step per la rivoluzione vista l’assenza di 3-4 colpi che voleva mettere a segno Maldini. Ovviamente si è iniziato con l’arrivo di Ibra, poi le cessioni di Reina e Caldara che hanno portato a Milanello Kjaer e Begovic. Infine l’ultima settimana molto frenetica con gli addii di Piatek, Rodriguez e Suso e l’arrivo di Saelemaekers, oltre al ritorno di Laxalt. Un bilancio positivo anche dal punto di vista economico, con il Milan che si è costruito un bel tesoretto in vista di giugno. I quasi 30 milioni di Piatek, i riscatti di Rodriguez e Suso che valgono circa 25 milioni e un risparmio importante sugli ingaggi. Tutto questo aiuterà la prossima estate, ma Maldini voleva chiudere tutto a gennaio. Come emerso in queste ore, il Milan è stato vicinissimo ad altre quattro grandi operazioni saltate per dei dettagli: >>>VAI ALLA LISTA<<<