Calciomercato Milan, rivoluzione in arrivo: Pioli può mandarne via 7

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Una vera e propria rivoluzione. E’ quella che i rossoneri stanno seriamente valutando in vista della sessione di calciomercato invernale. Certo, non servirà a fare dei miracoli in una stagione – quella in corso – che difficilmente potrà regalare sorprese. Ma probabilmente, potrebbe essere più che utile per anticipare quello che alla fine, in un senso o nell’altro, sarebbe dovuto capitare la prossima estate. Ecco il motivo per cui la dirigenza milanista, starebbe valutando ben 7 cessioni che stando alle ultime voci, potrebbero arrivare pure a gennaio, almeno per buona parte. Cessioni, utili a cambiare la rosa sotto molti punti di vista. Da una parte semplicemente più giovane, dall’altra, diversa nei protagonisti >>> VAI ALLA LISTA DELLE CESSIONI