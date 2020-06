Calciomercato Milan – Rangnick ribalta i rossoneri con cinque grandi mosse!

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Il fondo Elliott ha dato il via libera definitivo all’arrivo di Ralf Rangnick a Milanello. Messo da parte il progetto guidato da Maldini e Boban, dalla prossima stagione il Milan si affiderà al tecnico tedesco. L’ormai ex responsabile del progetto Red Bull avrà in mano il timone del nuovo Milan che verrà. Questi due mesi estivi serviranno ai rossoneri per rincorrere un posto in Europa, ma soprattutto a progettare il prossimo mercato. Serviranno diverse mosse importanti, ma le buone notizie per il Milan arrivano direttamente da Rangnick. Il tecnico tedesco, infatti, ha già comunicato a Elliott e Gazidis quello che è il suo piano per ricostruire i rossoneri. Cinque mosse fondamentali che verranno chiuse entro due mesi: >>>VAI ALLA LISTA<<<