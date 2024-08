Calciomercato Milan: rallenta la trattativa per Scuffet, colpa di Torriani?

Simone Scuffet era diventato il profilo preferito dal Milan per il ruolo di secondo portiere in vista della prossima stagione, ma il suo arrivo potrebbe saltare a causa di Lorenzo Torriani. Come noto in questa sessione di calciomercato i rossoneri non avrebbero dovuto prendere alcun estremo difensore. L'infortunio di Marco Sportiello, fattosi male ad una mano in hotel nel corso della tournée negli USA, ha però sparigliato le carte e la dirigenza è stata costretta a guardarsi intorno per un sostituto. Si è parlato di Andrea Consigli del Sassuolo e dell'ex prodigio dell'Udinese, ma non è escluso che alla fine non arrivi nessuno.