Calciomercato Milan – Quattro colpi “regalati”: Maldini prova l’assalto decisivo!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – A questo Milan serve un’aria nuova, un rinnovamento che deve passare dal mercato. In una sessione complicata come quella di gennaio, ai rossoneri servono idee. E, possibilmente, giocatori di qualità. Spesso si cerca tra i giocatori in scadenza di contratto, ma in casa rossonera non si escludono anche prestiti. La priorità per la società non è più fare cassa, ma cambiare radicalmente la rosa. Per questo non si escludono partenze in prestito e affari low cost in entrata, così da cambiare la fisionomia di una squadra che ha deluso. Ecco dunque che la società è al lavoro per finalizzare quattro acquisti low cost che possono da subito fare la differenza: >>>VAI ALLA LISTA<<<