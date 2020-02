Calciomercato Milan – Pugno duro e decisione definitiva: in tre vanno via a giugno!

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Deve cambiare radicalmente il Milan e non solo dal punto di vista tecnico. Deve cambiare anche il codice etico di questa squadra, troppo spesso libera di avere atteggiamenti non all’altezza. Questa è la linea guida della nuova guida, in attesa di capire quale sarà il futuro della dirigenza stessa. Si sta parlando con insistenza di un possibile cambiamento, ma questo è secondario. L’intenzione di dare più solidità anche al comportamento della squadra è una linea guida che sarà imprescindibile per i rossoneri. Ecco dunque che chi ha sbagliato quest’anno pagherà. E pagherà in estate, con tre giocatori che sono di fatto pronti a salutare. >>>VAI ALLA LISTA<<<