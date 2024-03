Calciomercato Milan: si cerca anche un portiere, occhi su Bento

Bento Matheus Krepski, meglio conosciuto semplicemente come Bento, è l'ultimo portiere brasiliano che sta stuzzicando il palato delle big. La scorsa settimana l'estremo difensore dell'Athletico Paranaense ha fatto il suo debutto con la maglia della Seleçao, a Wembley, nel match vinto contro l'Inghilterra. Ed essersi messo in mostra col Brasile ha attirato a sé un numero ancor maggiore di occhi da parte delle grandi squadre. Nel mirino dell'Inter già da tempo, a 24 anni ora il suo nome è arrivato anche in Inghilterra. Il Chelsea ad esempio starebbe pensando a Bento in vista della prossima stagione. Il club brasiliano però ha già rinunciato offerte da 15 milioni di euro e l'esordio in nazionale ha aumentato ancor di più il valore di mercato del suo numero uno. I Blues e l'Inter non sono però gli unici due club europei sulle sue tracce. In Brasile sono sicuri del fatto che l'Athletico Paranaense abbia già avuto contatti con altre società di cui tra questi Milan, Wolverhampton e Nottingham Forest.