Calciomercato Milan, Pedullà: “Chiuso Pavlovic, ora il turno di Royal”

La campagna acquisti del Milan potrebbe subire una poderosa sterzata dopo il primo, e finora unico, colpo in entrata. Risolta la questione dell'attaccante, con l'arrivo di Alvaro Morata , i rossoneri sono ormai ad un passo dal chiudere anche l'affare legato al difensore centrale, Strahinja Pavlovic . Ma non solo, poi i dirigenti del Diavolo sembrano intenzionati a portare a Milanello anche un'altra pedina difensiva.

Come riportato da Alfredo Pedullà, sul proprio profilo Twitter, il Milan è sempre più vicino all'ingaggio di Emerson Royal. La differenza fra richiesta e offerta fra i rossoneri e il Tottenham pare ormai assottigliata e lo stesso giocatore spinge per il trasferimento in Italia. Dopo Pavlovic, dunque, il Milan è pronto a chiudere un altro colpo.