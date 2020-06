Calciomercato Milan – Otto addii a fine stagione: Rangnick ribalta tutto!

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Il Milan e Ralf Rangnick non sono mai stati così vicini. In Germania sono convinti che il tecnico tedesco abbia dato ufficialmente il via libera al suo arrivo in rossonero. Negli ultimi colloqui con Gazidis ed Elliott, Rangnick ha espresso tutte le sue perplessità sull’attuale rosa rossonera. Serve una maxi-rivoluzione, tante novità e tantissimi cambiamenti. L’idea è quella di avere un budget solido dal quale partire, si parla di circa 75 milioni di euro da poter investire ai quali si aggiungeranno gli introiti delle varie cessioni. Secondo le valutazioni fatte in questi giorni, al Milan serviranno dai 5 ai 7 acquisti, da integrare a quelli che sono i 13 giocatori che Rangnick ha deciso di blindare. Costruire una rosa composta da 18-20 giocatori di pari livello più qualche giovane che possa salire dal settore giovanile. Per farlo serviranno diverse cessioni, e Rangnick ha già fatto fuori otto giocatori: >>>CONTINUA A LEGGERE