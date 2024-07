Calciomercato Milan: obbiettivo Chukwuemeka, ma la trattativa non decolla

Carney Chukwuemeka è tornato nel radar di calciomercato del Milan: il Chelsea non lo fa giocare moltissimo. Le ultime news sull'inglese

Stefania Palminteri Redattore 3 luglio - 18:30

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, per il suo centrocampo, ha ricordato come i rossoneri siano tornati su un vecchio pallino.

In Inghilterra, infatti, i rossoneri hanno chiesto nuovamente informazioni al Chelsea per Carney Chukwuemeka, classe 2003, inglese di origini nigeriane che il Diavolo aveva già seguito nel 2022, prima che passasse dall'Aston Villa ai 'Blues' per 18 milioni di euro.

Nell'ultima stagione, caratterizzata dagli infortuni, Chukwuemeka ha giocato poco: appena 254' in 12 presenze tra Premier League (9), F.A. Cup (2) e Coppa di Lega (una). Al suo attivo, ad ogni modo, 2 gol e un assist. Segnale, evidente, di come il ragazzo abbia innegabili qualità.

Il Milan ha chiesto la disponibilità di Chukwuemeka, in questo calciomercato estivo, con la formula del prestito. Ma i 'Blues', per ora, non vorrebbero lasciarlo partire con queste modalità. La trattativa, pertanto, per ora non è decollata. Possibile, però, che possa farlo ad agosto.