Calciomercato Milan – Esplode la notizia: “Maldini a un passo dal nuovo Gabriel Jesus”

Calciomercato Milan – Maldini a un passo dal nuovo G. Jesus

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – E’ sempre tempo di calciomercato, anche se mancano ancora diversi mesi alla prossima sessione invernale. I rossoneri nell’ultimo periodo sono al centro di tante indiscrezioni, soprattutto per quello che riguarda i movimenti in difesa. Il Diavolo gioca su più tavoli in questo caso, da Kabak, a Tomiyasu, da Lovato a Ahmedhodzic, che sembra essere balzato in testa alle preferenze della dirigenza per questioni economiche e di età. Oltre al fatto che il primo sponsor del difensore serbo è Zlatan Ibrahimovic. Sicuramente l’attaccante svedese può vantare un grande ascendente con Maldini e Massara e potrebbe essere all’orizzonte un’operazione stile Roback, il giovane calciatore svedese arrivato quest’estate a Milanello dall’Hammarby.

Non c’è solo la difesa, lo abbiamo riportato altre volte, dal mercato potrebbe arrivare anche un’attaccante. Magari non a gennaio, ma in estate. Quando ci sarà più spazio di manovra e di tempo per l’eventuale trattativa. Secondo quanto riporta il portale fichajes.net, infatti, il Milan sarebbe molto interessato a Brenner, ventenne attaccante brasiliano del San Paolo. Quindici goal e tre assist in 25 presenze in questa stagione, con una media di una rete ogni 94 minuti. Numeri importanti che hanno attirato l’attenzione anche di altri club, uno su tutti: la Juventus. Il ragazzo per caratteristiche ricorda moltissimo Gabriel Jesus, punta verdeoro di proprietà del Manchester City che si è consacrato in Premier League. Un accostamento importante, che però certifica le aspettative sul calciatore, che sono altissime.

Profilo giovane, in linea con i famosi paletti messi dal fondo Elliott per il mercato, ma che ovviamente ha una 'controindicazione': il costo del cartellino che è già schizzato alle stelle vista la concorrenza, ma non solo. Il club brasiliano ha inserito nel contratto di Brenner una clausola di rescissione di 50 milioni di euro, che conferisce a San Paolo una posizione negoziale vantaggiosa. Proprio questo induce a pensare che la trattativa potrebbe prendere quota soltanto in estate e non a gennaio. E in questo senso una grossa mano potrebbe arrivare dalla qualificazione alla prossima Champions League.