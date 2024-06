Calciomercato Milan: altro club su Morata, si complica l’affare

Alvaro Morata potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. Anche le sue parole non hanno confermato la sua squadra per il prossimo anno. L'attaccante al momento è impegnato con la Nazionale e potrebbe decidere il suo futuro dopo gli Europei. Come rivelato da As, il Capitano della Spagna sarebbe finito nel mirino dell'Al Qadsiah allenato dallo spagnolo Michel. Occhio quindi a un'altra possibile pretendente per Morata, che potrebbe offrire un contratto e uno stipendio molto difficile da pareggiare per qualsiasi squadra di Serie A, Milan compreso. Vedremo se ci saranno altri aggiornamenti di calciomercato su Morata.