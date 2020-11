Calciomercato Milan – Clamoroso Maldini: “Lo ha chiamato, lo vuole subito a Milanello!”

Calciomercato Milan – Il Piano del Diavolo per convincere l’olandese

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan nel corso dell’ultimo anno ha modificato la sua strategia sul mercato. Sì i giovani talenti, europei e non, fanno sempre gola soprattutto al fondo Elliott. Ma a questi sono stati aggiunti innesti importanti, di esperienza, che stando dando il loro supporto e che sono diventati indispensabili per Stefano Pioli. Ogni riferimento a Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer è voluto. L’impressione è che difficilmente i rossoneri nelle prossime sessioni di mercato rinunceranno a questo binomio, che sta dando degli ottimi frutti. Basti pensare all’interesse estivo del Diavolo per German Pezzella, capitano della Fiorentina. Ventinovenne argentino richiesto proprio dal tecnico del club meneghino. I viola però non hanno ceduto alle lusinghe e il calciatore non ha ‘cambiato maglia’.

In quest’ottica vanno letti anche gli ultimi rumors di mercato, che vedono il Milan e Paolo Maldini grandi protagonisti. Il direttore tecnico rossonero è rimasto stregato dai giovanissimi talenti di Rovella del Genoa e Lovato dell’Hellas Verona, è vero, ma non scorda l’importanza dell’esperienza all’interno dello spogliatoio. Il nome più altisonante su cui il Diavolo ha messo gli occhi è Memphis Depay del Lione. Sembrava destinato al Barcellona, ma così non è stato e adesso intorno a lui si sta per scatenare una vera e propria asta, complice il contratto in scadenza a giugno. Un’operazione ‘alla Theo Hernandez’. Questa è l’idea del Milan e del suo dirigente che ha chiamato il calciatore l’olandese, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport. L’intenzione è quella di convincere l’attaccante ad accettare la Serie A e non firmare per altri club.

Il Milan quindi non molla, anzi rilancia. Forte della convinzione di poter ‘sedurre’ Depay con il suo progetto e la possibilità di giocare insieme a campioni come Ibrahimovic e Donnarumma. Come fu per Theo Hernandez appunto, convinto ad accettare i rossoneri proprio dopo l’intervento, in prima persona a Ibiza, del direttore dell’aera tecnica. Non resta che aspettare e capire se il piano del Diavolo ha avuto successo. E il Milan non vuole fermarsi a Depay, Maldini e Gazidis infatti preparano un mercato di gennaio da urlo. Grandi affari per puntare alla Champions! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA