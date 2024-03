Calciomercato Milan: spunta l’idea Lacroix, ma occhio alla Juventus

Il Milan sta cercando un difensore centrale in vista della prossimo calciomercato estivo e il nome di Maxence Lacroix è uno di quelli tenuti in seria considerazione dal management del club rossonero. Classe 2000, francese cresciuto nel Sochaux, gioca in Bundesliga, nel Wolfsburg, dal 2020. In questa stagione, con la maglia numero 4 dei 'Lupi' della Volkswagen, Lacroix ha disputato finora 25 partite (2.139' sul terreno di gioco) tra campionato e Coppa di Germania. Al suo attivo, 2 gol e un assist. Sotto contratto fino al 30 giugno 2025, Lacroix vuole lasciare il Wolfsburg a fine stagione per fare il salto di qualità. Visto il solo anno che gli resta con il club tedesco, può essere acquistato a prezzo di saldo. Sulle tracce di Lacroix per il prossimo calciomercato estivo non c'è soltanto il Milan, bensì anche la Juventus. Concorrenza interna, dunque, per i rossoneri nella caccia al nuovo centrale.