Calciomercato Milan: derby italiano con la Juve per Lacroix

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi, Maxence Lacroix, difensore centrale del Wolfsburg, è un obiettivo di calciomercato tanto del Milan quanto della Juventus per l'estate. Classe 2000 e francese, Lacroix andrà in scadenza di contratto con i tedeschi il prossimo 30 giugno 2025. Pertanto, senza un prolungamento dell'accordo, potrebbe andare via a fine stagione per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Un prezzo abbordabile per un calciatore in ascesa, tenuto anche conto di quanto sono valutati i difensori centrali nel mercato di oggi. Finora, in stagione, con il Wolsburg, Lacroix ha disputato 26 gare tra Bundesliga e Coppa di Germania. Vedremo come si evolveranno le trattative.