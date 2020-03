Calciomercato Milan, la rivoluzione continua: Elliott taglia un big!

Ultime news calciomercato Milan

Calciomercato Milan, continua la rivoluzione di Elliott: tagliato un big! – Milan News

MERCATO MILAN – L’addio di Boban e la forte presa di posizione di Gazidis hanno dato vita alla rivoluzione rossonera. Il Milan nei prossimi mesi cambierà radicalmente, sia nell’assetto societario che in quello tecnico. Oltre al futuro della panchina, con Rangninck sempre nel mirino, c’è da sistemare anche una serie di situazioni contrattuali non in linea con la nuova politica di Gazidis. Alcuni ingaggi vanno ben oltre la soglia dei 3 milioni di euro, cifra che, almeno nelle intenzioni della proprietà, dovrebbe presto diventare il tetto massimo per i compensi dei calciatori del Milan. In questo processo di revisione, il primo nome che salta all’occhio è quello di Gigio Donnarumma, che attualmente percepisce 6 milioni di euro all’anno e il cui agente è già a caccia di un rinnovo. Secondo quanto riferito dal QS, l’amministratore delegato rossonero potrebbe tagliare l’ingaggio di Donnarumma e monetizzare la sua cessione, senza sedersi al tavolo delle trattative con Mino Raiola. E intanto Gazidis continua la sua rivoluzione. Da Donnarumma passando per Ibrahimovic, l’amministratore delegato fa fuori 5 big! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA