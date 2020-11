Calciomercato Milan – Svolta dall’Inghilterra: “50 milioni, Gazidis trema!”

Calciomercato Milan – Svolta dall’Inghilterra, ecco 50 milioni

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il futuro di Ismael Bennacer potrebbe essere lontano da Milano. Il calciatore franco-algerino, prelevato nell’estate 2019 dall’Empoli per 16 milioni di euro, è un elemento fondamentale per il Milan di Stefano Pioli. Al suo arrivo al Milan il centrocampista è stato abbastanza chiaro: «Ho scelto il Milan per la sua storia. Ma più ancora perché il suo progetto era il migliore per me. Sento l’importanza di questa maglia. A San Siro i tifosi spingono e tu vuoi aiutare di più la squadra, sempre di più. Voglio dare tutto, e quando vuoi dare tutto finisci che non pensi. Invece un calciatore deve sempre pensare, prima di fare».

IN COSTANTE CRESCITA – Le prestazioni di Bennacer, sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024, sono andate in crescendo per tutta la sua esperienza rossonera. Leader in campo, partner ideale di un rivitalizzato Kessiè, l’algerino ha stupito anche i più scettici. Le sue prestazioni però, hanno però attirato l’interesse di molti top club in Europa. In particolare, il calciatore piace a PSG, Real Madrid e Manchester City. Guardiola avrebbe già parlato con l’entourage di Bennacer qualche mese fa al fine di convincere il giocatore a scegliere di approdare al Manchester City.

L'INCOGNITA MERCATO E LA VOLONTA' ROSSONERA – Il Milan difficilmente vorrà privarsi di una intuizione così formidabile e di un calciatore così importante per gli scemi tattici di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da SportWitness però, sarebbero proprio gli inglesi del Manchester City a seguire con molta attenzione l'ex Empoli. Ciò che più fa tribolare dirigenti e tifosi rossoneri, sarebbe il fatto che gli Sky Blues sarebbero pronti a pagare la clausola di 50 milioni di euro, valida solo per l'estero a partire dalla prossima estate. Insomma, la situazione è complicata, ma il calciatore stesso non ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoneri.