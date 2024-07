Calciomercato Milan: in questi giorni incontro con il padre di Samardzic

Il Milan fa sul serio, in questo calciomercato estivo, per Lazar Samardzic, centrocampista serbo dell'Udinese. Il punto sulla trattativa

Stefania Palminteri Redattore 20 luglio 2024 (modifica il 20 luglio 2024 | 13:31)

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in questa sessione estiva di calciomercato, ha ricordato come all'inizio della prossima settimana il club di Via Aldo Rossi avrà un incontro con il padre-agente di Lazar Samardzic, centrocampista serbo di origini tedesche.

Il Milan, infatti, vorrebbe capire le richieste del ragazzo e del suo entourage per un eventuale trasferimento del talentuoso giocatore alla corte di Paulo Fonseca. Il classe 2002, autore di 6 gol e 2 assist in 34 partite di Serie A nell'ultima stagione con l'Udinese, piace al club di Via Aldo Rossi. Potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta per il centrocampo.

Per il quotidiano torinese, per cedere Samardzic al Milan in questa finestra di calciomercato, l'Udinese vorrebbe 25 milioni di euro. Ma il club rossonero lavorerà a uno sconto, con l'inserimento magari di una contropartita tecnica nell'operazione