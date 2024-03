Calciomercato Milan: per Gudmundsson derby tutto italiano

Ci potrebbe essere all'orizzonte una doppia sfida tra Milan e Inter per acquistare il cartellino di Albert gudmundsson. Per l'islandese ci potrebbe essere tantissima concorrenza sul calciomercato. Il ventiseienne del Genoa era stato acquistato nel 2021 dal Psv Eindhoven e nella passata stagione era stato protagonista della promozione in Serie A con 11 gol, aggiungendo che al momento sta giocando una delle sue migliori stagioni in carriera. Gudmundsson potrebbe essere un’ottima alternativa anche per la Juventus, ma non solo. Sul giocatore, infatti, ci sarebbe la forte concorrenza di altre due squadre italiane. La Juve, si legge, dovrà fronteggiare la concorrenza dell’Inter e soprattutto quella del Milan, che al momento, secondo il quotidiano, sarebbe la società italiana più attiva sull’attaccante del Genoa, assieme ai bianconeri. Il Genoa chiederebbe 30 milioni per il suo gioiello. Vedremo se sarà uno dei colpi del calciomercato del Milan.