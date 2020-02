Calciomercato Milan – Gazidis spalle al muro: 4 addii a sorpresa?

MILAN NEWS – Sarà un’estate molto burrascosa quella che attende il Milan. Con l’Europa come obiettivo per questa stagione, i rossoneri dovranno poi puntare a una rivoluzione. E gli obiettivi societari sono ancora poco cari. Lo dimostra la confusione di queste ore, con il futuro di Maldini che sembra in bilico. Gazidis vuole prendere in mano il progetto rossonero. Più giovani, meno spese inutili su giocatori esperti e una visione a medio-lungo periodo. Senza inseguire, dunque, la Champions a ogni costo. Non deve pensare solamente alle entrate Gazidis, perché in queste ore è stato sottolineato un altro problema ingente in casa rossonera. Ci sono infatti quattro titolari che sono in scadenza di contratto nel 2021. La società dunque dovrà prendere una decisione, ecco chi sono i 4 big che possono partire a giugno: >>>VAI AL PROSSIMO<<<

Scheda 1 di 5