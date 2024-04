Calciomercato Milan: situazione Fofana, i prezzi e le volontà del “Diavolo”

Youssouf Fofana, classe 1999, è un centrocampista del Monaco. I 'rumors' di calciomercato accostano al Milan in vista della sessione estiva di trattative, di cui i rossoneri sarebbero molto interessati. Al termine di Metz-Monaco di Ligue 1, Fofana, in risposta ad una domanda sull'interesse dei rossoneri nei suoi confronti, ha risposto così: «Tutti conoscono il Milan e il suo palmarès. È un club enorme». Le sue parole sono state più di un'apertura al Milan per il calciomercato che verrà. Il Milan sta cercando un centrocampista con le sue caratteristiche. Uno difensivo che sappia completare un reparto in crescita e che giochi ad alto livello di vari anni. E, possibilmente, con un costo contenuto. Fofana ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, e potrebbe andare via dal Monaco per una cifra giusta, certamente inferiore ad altri centrocampisti di prima fascia. Il club del Principato vorrebbe almeno 30 milioni di euro. Richiesta alta, che potrebbero soddisfare soltanto con un'asta internazionale e almeno un grande club di Premier League pronto a mettere i bastoni tra le ruote del Diavolo. Altrimenti, il Milan potrebbe sperare di prendere Fofana nel prossimo calciomercato estivo per 20 milioni di euro più bonus. Da capire ora se ci saranno altri club pronti ad offrire di più.