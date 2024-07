Calciomercato Milan: Di Marzio annuncia, il giocatore è vicino al Torino

Il Milan continua a lavorare per rafforzare la rosa rossonera ma non distoglie lo sguardo dalle possibili cessioni. I dirigenti del Diavolo, infatti, puntano a monetizzare sugli esuberi ancora presenti, così da finanziare maggiormente il mercato e snellire la rosa che sarà a disposizione di Paulo Fonseca .

A tal proposito, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, c'è un giocatore rossonero che sarebbe vicino al suo trasferimento al Torino: parliamo di Devis Vasquez. Tornato dal suo prestito all'Ascoli, il portiere colombiano non rimarrà troppo tempo a Milanello. Il Torino, infatti, pare essere in trattativa avanzata per il suo ingaggio e lavorerebbe per chiudere l'affare attraverso un prestito con diritto di riscatto.