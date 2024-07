Calciomercato Milan: Colombo e Vasquez verso l’Empoli, la situazione…

Due giocatori del Milan di Paulo Fonseca stanno per andare all'Empoli in questi caldi giorni di calciomercato. Nomi e formule delle cessioni

Stefania Palminteri Redattore 18 luglio 2024 (modifica il 18 luglio 2024 | 16:07)

Secondo quanto riferito dalla redazione di 'TuttoMercatoWeb', tra oggi e domani è attesa la chiusura tra Milan ed Empoli per il doppio trasferimento in Toscana di due giocatori del Diavolo di Paulo Fonseca in questa sessione estiva di calciomercato.

Si tratta del portiere colombiano Devis Vásquez, classe 1998, rientrato dal prestito in Serie B all'Ascoli e dell'attaccante italiano Lorenzo Colombo, classe 2002, nell'ultima stagione in Serie A al Monza.

Entrambi i calciatori si trasferiranno dal Milan all'Empoli in prestito con opzione per il riscatto a fine stagione. Per l'attaccante Colombo, però, non è da escludere la possibilità del contro-riscatto in favore del club rossonero. Era già accaduto due anni fa, con protagonista il Lecce.