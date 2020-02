Calciomercato Milan – Clamoroso Maldini: i tifosi ora tremano!

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – È un Paolo Maldini pronto a tutto quello che sta preparando il prossimo mercato estivo. L’ennesima stagione anonima dei rossoneri ha deluso la società. Una corsa Champions mai iniziata e le tantissime difficoltà hanno dimostrato, ancora una volta, che questa rosa non è pronta al salto di qualità. E, forse, non lo sono pronti anche i cosiddetti big di questo Milan. Per questo Maldini sta facendo una seria riflessione e potrebbe decidere di cambiare tutto. Se alcune certezze sono arrivate dal carattere di Ibra, vuol dire che qualche leader può diventare non più indispensabile. La maggior parte delle scelte ruoteranno intorno al futuro di Zlatan, che non ha ancora deciso cosa fare la prossima stagione. Chi sembra deciso invece è Maldini, con tre big della rosa che a giugno potrebbero veramente partire: >>>VAI ALLA LISTA<<<