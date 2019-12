Calciomercato Milan – Capodanno col botto: Maldini sta per chiudere 4 cessioni!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – La possiamo chiamare rivoluzione di Capodanno. E l’autore sarà Paolo Maldini, pronto a dare il via alle cessioni dopo l’arrivo di Ibra. Lo svedese è il primo affare fatto di questo mercato di gennaio. Una sessione che, inevitabilmente, darà vita a un nuovo Milan dopo un inizio di stagione disastroso. Servono nuovi elementi, ma servono anche nuovi fondi viste le difficoltà economiche e il Fair Play Finanziario da rispettare. Per questo Maldini sta già valutando diverse offerte, parlando anche con gli agenti dei giocatori in uscita del Milan. Si cercherà di chiudere il tutto il prima possibile, così da trovare rapidamente i sostituti e regalare a Pioli i rinforzi che servono. L’obiettivo è chiaro, creare una rosa che dalla prossima stagione possa essere competitiva. Sono dunque quattro i nomi caldissimi in queste ore che potrebbero lasciare a brevissimo Milanello: >>>VAI ALLA LISTA<<<