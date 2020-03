Calciomercato Milan, bomba Sportmediaset: grosse novità su Ibra!

Calciomercato Milan, clamoroso a Sportmediaset: bomba sul futuro di Ibrahimovic – Milan News

CALCIOMERCATO MILAN – In piena emergenza Coronavirus, c’è grande incertezza sulla ripresa delle competizioni, ma in casa Milan la bufera era già iniziata. La rivoluzione targata Gazidis è ancora in corso, e dopo i cambiamenti in dirigenza potrebbe toccare all’area tecnica sottoporsi a grossi cambiamenti. In bilico anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic, con la dirigenza che dovrà decidere se puntare su di lui o meno. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, sarà difficile che lo svedese rimanga a Milano anche il prossimo anno. Inoltre, Manuele Baiocchini di Sky Sport ha fatto il punto su quelle che sembrerebbero essere le volontà di Ibra, il quale vorrebbe avere la garanzia di essere un titolare anche nella prossima stagione. In caso contrario, potrebbe anche decidere di ripartire altrove. Sarebbe una notizia terribile per i tifosi rossoneri, che hanno visto le sorti del Milan risollevarsi dopo il ritorno di Zlatan. In attesa di ulteriori sviluppi su Ibra, continuano a susseguirsi le voci sulle prossime mosse di Gazidis e del suo pupillo Rangninck. E proprio Rangnick e Gazidis hanno già deciso il futuro del Milan. Ecco i cinque nomi caldissimi per l’estate! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA