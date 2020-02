Calciomercato Milan – Boban cala l’asso: affari pazzeschi del croato!

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Sarà un’estate ricca novità quella in casa rossonera. Al momento, non sembrano in dubbio Maldini e Boban anche se qualche voce su un possibile addio iniziano a presentarsi. In realtà, il duo rossonero è già al lavoro per giugno e in queste ore si sta parlando di un Boban iper-attivo. Il croato è quello più deluso di tutti, ha rinunciato alla sua posizione alla FIFA per rientrare nel mondo rossonero. Vuole dare di più, vuole portare maggiore qualità a Milanello e in queste ore si sta parlando nuovamente della telenovela Modric. L’ex Pallone d’Oro rientra nei nomi “low cost” che sta valutando la società, un vero fuoriclasse che porterebbe al Milan sostanza, personalità e soprattutto grande qualità. Il croato ha ancora un anno e mezzo di contratto, ma con il Real c’è un accordo verbale per una possibile partenza a giugno. Modric sta trovando anche poco spazio nel nuovo progetto Blancos varato da Zidane e per questo potrebbe dire sì al Milan. Boban però non si fermerà al solo Modric, nelle ultime ore si parla di tre nomi di altissimo livello che potrebbero arrivare a Milanello a costo zero: >>>VAI ALLA LISTA<<<