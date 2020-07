Calciomercato Milan, 10 occasioni dal Real Madrid: ecco chi può arrivare!

Calciomercato Milan, 10 grandi nomi dal Real: caccia al colpaccio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il club rossonero vuole aprire un nuovo ciclo vincente e per farlo si affiderà all’esperienza di Ralf Rangnick e ad un mercato ricco di colpi importanti. Secondo calciomercato.com il club di via Aldo Rossi sarebbe pronto a fare la spesa in casa Real Madrid, dove sarebbero addirittura 10 i giocatori nel mirino rossonero e 3 di questi sono davvero pazzeschi. Iniziamo subito dunque con la raffica dei 10 nomi galattici in orbita Milan partendo dal primo nome >>>VAI AL PRIMO