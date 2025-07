Jashari-Milan: si può sbloccare grazie all’Inter

Il Milan insiste per Jashari ma il Brugge resiste: tutto può sbloccarsi grazie ad Alexsandar Stankovic dell’Inter.

Quello tra Milan e Brugge per Jashari è un braccio di ferro che va avanti da tempo. La trattativa resta bloccata, con entrambe le società ferme sulle proprie posizioni: 32,5 milioni più bonus per arrivare a 38 l’offerta del Milan, 35 più bonus per arrivare a 40 la richiesta del Brugge. Il giocatore ha già rifiutato altre destinazioni, vuole solo il Milan. Il club rossonero, forte di questa convinzione, non molla la presa ed è ancora fiducioso di poter chiudere l’operazione. Un aiuto per sbloccare la trattativa, seppur indirettamente, potrebbe arrivare dai rivali di sempre: i cugini dell’Inter.

Inter coinvolta: Stankovic erede di Jashari

Il Club Brugge è in fase di trattativa avanzata per Alexsandar Stankovic, talento nerazzurro classe 2005, figlio dell’ex centrocampista Dejan Stankovic. Lo scorso anno in prestito al Lucerna, il giovane centrocampista serbo piace molto al club belga, che lo vede come erede designato di Jashari. Se le due società dovessero trovare un’intesa, manca solo l’accordo sulla clausola di recompra in favore dell’Inter, l’arrivo di Stankovic al Brugge potrebbe spianare la strada a Jashari in direzione Milan.

Finora il Brugge ha tenuto il punto, ma davanti alla ferma volontà del giocatore di vestire la maglia del Milan potrebbe presto rassegnarsi. E una volta preso il sostituto, la telenovela Jashari potrebbe finalmente concludersi.