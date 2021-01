Salvini: “Almeno sul campo di calcio riusciamo a sorridere”

MILANO – Con il successo per 2-1 ottenuto ai danni del Bologna e firmato dalle reti di Ante Rebic e Franck Kessié – oltre che dalle parate di Gigio Donnarumma – il Milan si porta a quota quarantasei punti in venti partite, consolidando ulteriormente il proprio primato in classifica. La squadra rossonera inizia quindi nel migliore dei modi questo girone di ritorno e ritrova la vittoria dopo la doppia sconfitta rimediata contro Atalanta e Inter, tra campionato e Coppa Italia. La banda Pioli esce quindi dal Dall’Ara con un risultato importantissimo, che permette di allungare di altre tre lunghezze sui cugini, almeno temporaneamente. I nerazzurri, infatti, saranno impegnati questa sera a San Siro contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Con questo 2-1 il Diavolo mette in archivio il quattordicesimo successo in campionato: nessuna squadra, sinora, ha vinto più partite.

IL COMMENTO DI STEFANO PIOLI – Il tecnico rossonero ha analizzato questa gara in conferenza stampa: “Da parte dei ragazzi è arrivata una risposta forte dopo due sconfitte. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Sono molto contento. Ci stava un po’ di sofferenza nel finale, ma non credo ci sia stato un calo fisico. Anche dopo il loro gol abbiamo continuato a tenere il pallone, creando anche alcune azioni pericolose che potevano portarci a segnare il terzo gol. Abbiamo commesso un’ingenuità rimettendo il Bologna in gioco, ma anche vincere soffrendo un po’ è bello. Credo sia una vittoria meritata e la prestazione è stata molto buona”.

IL POST DI SALVINI – Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’Onorevole Matteo Salvini, tifoso rossonero, ha espresso la propria soddisfazione per questa vittoria: “Almeno sul campo di calcio riusciamo a sorridere. P.S. Onore al grande Sinisa”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<