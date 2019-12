Mercato, si valuta seriamente la cessione più dolorosa – Milan News

Il Milan deve capire cosa deve fare da grande. 120 anni sono un’età importante, dove però un grande club come quello rossonero ha il dovere di mantenersi ad alti livelli. Ecco il motivo per cui in vista del futuro, si stanno facendo diverse valutazioni. Si cerca di capire se davvero la panchina del prossimo anno – per esempio – potrà rimanere in mano a Pioli e anche in mezzo al campo, potrebbero esserci (noi lo prevediamo) dei ribaltoni niente male. Ma andiamo per ordine e partiamo proprio dalla questione allenatore. Pioli ha una sola strada per convincere tutti: vincere. Il più possibile, cercando di far andare almeno in Europa League una squadra che tutto si aspettava, tranne che trovarsi dove si trova ora. Altrimenti, come è evidente e giusto che sia, pure lui verrà messo in discussione. Eppure, c’è qualcos’altro che potrebbe essere ancor più doloroso per il Milan.

Sì, perchè la società rossonera starebbe seriamente tenendo sotto osservazione l'annata di Piatek. Un calciatore da cui ci si aspettava moltissimo e che invece – va detto – non sta rendendo per quel che tutti leggittimamente si aspettavano. Ecco il motivo per cui – come riportarto recentemente anche da molti siti web specializzati in materia di mercato – non sarebbe una follia quello di vederlo in prestito altrove. A gennaio? In estate? Questo lo scopriremo presto. Di sicuro, c'è che la sua posizione non è così sicura come si potrebbe credere. Anzi. Va detto che lui non vuole andare via da Milano, anzi. Lui in rossonera rimarrebbe più che volentieri. E di sicuro, non gli piacerebbe andare via in prestito. Come dire: se devo andare via, che sia per sempre. Ma la società, starebbe seriamente tenendo in considerazione pure questa ipotesi. Insomma: al Milan sono tutti sotto esame. Anche chi – come Piatek – mai avrebbe pensato di finire sulla lista dei possibili partenti.