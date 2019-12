La situazione è drammatica: ribaltone totale in arrivo! – Milan News

MILAN NEWS – Niente da fare: il Milan non dà cenni di ripresa e la situazione si fa sempre più drammatica per la squadra rossonera. Molto, ma molto male anche contro l’Atalanta: non solo è arrivata una pesantissima sconfitta, ma a Bergamo non si è vista nessun tipo di reazione. Zero assoluto. Gioco totalmente assente, poca cattiveria agonistica, Atalanta totalmente padrona del campo e Milan in balia dell’avversario: così proprio non va. Se ne sono accorti i tifosi rossoneri e lo sa bene anche la società. Di questo passo, una stagione nata male può davvero finire ancora peggio se non ci saranno scossoni importanti, visto che le posizioni di “alta classifica” si allontanano sempre di più. Non centrare almeno la qualificazione in Europa League non sarebbe un fallimento, sarebbe veramente un disastro. E allora lo scossone potrebbe arrivare presto, anche prima di quanto ci si potrebbe aspettare.

La rivoluzione potrebbe toccare tutti i livelli del club, dalla società alla squadra. In queste ultime ore infatti sono arrivate molte notizie di possibili cambiamenti profondi in arrivo. Si è parlato ad esempio di nuovi dirigenti (da Sartori a Rangnick) e addirittura di possibili ribaltoni in panchina. Al momento – lo sottolineiamo – Stefano Pioli non sembra a rischio: la società ha ribadito che ha piena fiducia nel tecnico emiliano. Tutto vero, almeno per il momento. Già perché, se non dovesse arrivare un netto cambio di marcia a stretto giro di posta, allora la situazione potrebbe cambiare eccome. E, senza dubbio, anche Pioli rientrerebbe nella rivoluzione totale senza qualificazione in Europa. Ma il ribaltone più grosso e quello che potrebbe arrivare subito riguarda il mercato di gennaio, quando il Milan potrebbe davvero fare piazza pulita. Ora infatti la società starebbe pensando di far fuori ben 7 calciatori per dare il via ad una vera e propria rivoluzione >>> VAI ALLA LISTA DELLE CESSIONI